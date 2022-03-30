مؤسسة "منيب وانجلا المصري" تطلق احتفالاتها بيوبيلها الذهبي

وطن: أطلقت "مؤسسة منيب وانجلا المصري"، اليوم الأربعاء، احتفالاتها بيوبيلها الذهبي، من قلب مدينة القدس المحتلة، بحضور مؤسسها منيب رشيد المصري وعائلته وشخصيات وممثلي المؤسسات المقدسية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن هذه الاحتفالات تأتي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتنفيذها مشاريع تنموية وخيرية في فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات تقدّر قيمتها بـ 220 مليون دولار".

واستعرض المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي مشاريع "مؤسسة منيب وانجلا المصري" في القدس، لافتا أنها دعمت خلال العشر سنوات الماضية عدة مشاريع تنموية في مختلف القطاعات بقيمة 10 ملايين دولار، أبرزها بناء كلية منيب رشيد المصري في جامعة القدس بمساحة 12 ألف متر مربع ودعم الكثير من الأندية والمؤسسات والمستشفيات والمدارس، كما أوقفت المؤسسة 20 مليون دولار ضمن صندوق تمكين القدس الذي سيبدأ بتنفيذ مشاريعه بداية الشهر القادم، وساهمت بمليون دولار لتأسيس صندوق حماية ووقف عقارات القدس الشريف.

وخلال الحفل، أضاء منيب المصري برفقة رئيسة مجلس إدارة المؤسسة دينا المصري وهنا المصري، شعلة المؤسسة وشعلة الأبناء والأحفاد.

وألقيت مجموعة من الكلمات التي أشادت بالمؤسسة ودورها في دعم القدس ومؤسساتها.

من جانبه، شكر منيب المصري المؤسسات المقدسية على صمودها البطولي وما تقدمه لأبناء القدس، داعيا لاستمرار عملها، ومؤكدا أن مؤسسته وأبنائه وأحفاده سيبقون على العهد في خدمة القدس ومؤسساتها وأهلها.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم منيب المصري من قبل جامعة القدس، ونادي هلال القدس، وجمعية برج اللقلق، ونادي العيسوية، ونادي جبل المكبر، ونادي سلوان، ومؤسسة إبان الشبابية، والمركز الصحي العربي، ومستشفى المقاصد، وجمعية سلوان الخيرية، ورابطة أندية القدس، وصندوق ووقفية القدس، تقديرًا لجهوده في دعم مدينة القدس ومؤسساتها.