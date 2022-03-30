الاحتلال يغلق مدخل قرى بني زيد الغربية شمال غرب رام الله

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدخل قرى بني زيد الغربية شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال أغلق البوابة الحديدية المؤدية إلى بني زيد الغربية ومدينة سلفيت وبعض قراها، ومنع مركبات المواطنين من المرور.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مركبات المواطنين التي تنتظر في طابور طويل إعادة فتح المدخل.

ولفتت إلى أن جرافة تابعة لجيش الاحتلال أجرت عمليات تجريف في أراضي المواطنين من قرية النبي صالح القريبة من المدخل، دون معرفة سبب ذلك التجريف.