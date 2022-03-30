الاحتلال يعزز قواته بـ 14 كتيبة اضافية في الضفة وغزة ويجند المزيد من القوات بالداخل

وطن: قرر وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، في ختام مداولات شارك فيها قادة الجيش، اليوم الأربعاء، في أعقاب عمليات إطلاق النار والدهس والطعن، خلال الأسبوع الأخير، زيادة 12 كتيبة لقوات الاحتلال في الضفة الغربية وكتيبتين عند السياج المحيط بقطاع غزة، تشمل قناصة ووحدات خاصة.

وحسب بيان صادر عن مكتب وزير جيش الاحتلال غانتس فانه قرر في أعقاب هذه المداولات، نقل ألف جندي مدرب لمساعدة الشرطة الإسرائيلية في عمليات "الأمن الداخلي"، وتجنيد سرايا تابعة لما يسمى "حرس الحدود" وتزيدها بعتاد، وتوجيه قوات ووسائل عسكرية ضد الفلسطينيين الذين يدخلون الخط الأخضر.

وحسب التقارير الإسرائيلية فإن الطلب على شراء أسلحة من قبل الإسرائيليين قد ارتفع عقب العمليات الأخيرة.

وبحسب معطيات وزارة الجيش الاسرائيلي، فإن هذه الطلبات ارتفعت بثلاثة أضعاف ونصف الضعف عن العام الماضي. وتضاعف عدد الطلبات خلال الأسبوعين الحالي والماضي.

كذلك قرر جيش الاحتلال تنفيذ عملية تجنيد مكثفة للآلاف من عناصر ما يسمى "حرس الحدود" في الاحتياط وإخضاعهم لقيادة الجيش في الضفة الغربية، وأن يتم نقل قسم منهم إلى صفوف الشرطة وفق الحاجة، لإعادة الشعور بالأمن.

وتقرر ايضا أن يقترح جيش الاحتلال تخصيص 15 سرية من الوحدات الخاصة لنقلها إلى الشرطة، وأن ينتشر قسم منها عند نقاط التماس بين على الخط الأخضر، وقسم آخر في مدن مركزية، بموجب قرار تتخذه الشرطة. وتقرر أن يغادر جنود قناصة وحداتهم حاملين السلاح لدى عودتهم إلى بيوتهم.

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