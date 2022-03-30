التحقيقات الأولية تؤكد: الشهيد حمارشة وصل بسيارة وعمل بمفرده في موقع العملية



وطن: أظهرت تحقيقات الاحتلال الاولية أن الشهيد ضياء حمارشة، منفذ عملية بني براك، وصل بسيارة إسرائيلية وترجل منها وبدأ يطلق النار، من بندقية أوتوماتيكية من طراز "إم-16"، ليست مسروقة من الجيش الإسرائيلي، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء

وأشارت وسائل الاعلام الإسرائيلية انه ليس معروفا بعد مصدر البندقية التي استخدمها الشهيد، وما إذا جرى تهريبها من الأردن أو مصر إلى تجار سلاح في الضفة الغربية أو "إسرائيل"، كما أنه ليس معروفا بعد ما إذا كانت السيارة التي استخدمها الشهيد حمارشة، وهي من طراز هوندا سيفيك، مسروقة أم ان أحدا ما سلمها له.

وبحسب تحقيقات الاحتلال الأولية، فإن حمارشة "لم يكن يعرف المكان الذي نفذ فيه عملية إطلاق النار، وإنما اختاره بصورة عفوية."

وأشارت الى فرضية تلقي الشهيد حمارشة مساعدة من أجل نقله إلى داخل إسرائيل وتسليمه السلاح، ولكنها أفادت بان الشهيد عمل بمفرده في موقع العملية، علما ان شرطة الاحتلال أوقفت اكثر من مواطن فلسطيني بشبهة المشاركة بالعملية.

وقبيل فجر اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال أيضا سبعة مواطنين فلسطينيين بادعاء الاشتباه بأنهم ساعدوا حمارشة أو كانوا يعلمون بعزمه تنفيذ العملية، خمسة منهم من بلدة يعبد (بلدة الشهيد حمارشة)، والاثنان الآخران من قرية بير الباشا المجاورة ليعبد.

ومن بين المعتقلين، شقيق حمارشة وعمه، وقد أجرت قوة من الجيش الإسرائيلي عملية ترسيم خرائط لمنزل حمارشة تمهيدا لهدمه.