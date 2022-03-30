ارتفاع سعر لتر الوقود بـ39 أغورة في دولة الاحتلال فجر الجمعة

وطن: ترتفع أسعار الوقود في دولة الاحتلال ابتداء من فجر بعد غد الجمعة، الأول من شهر نيسان/أبريل 2022، بـ39 أغورة للتر الواحد؛ وذلك إثر ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

وفيما يتعلق باسعار الوقود في الضفة الغربية فان الحكومة الفلسطينية كانت امتنعت في الشهور القليلة الماضية عن رفع اسعار الوقود، ولم يصدر اي اعلان رسمي بخصوص ما ستكون عليه اسعار الوقود خلال الشهر المقبل بعد، علما ان انه يتم عادة الاعلان عن اسعار مشتقات الوقود قبل يوم او اثنين من بدء الشهر الجديد.

وسيبلغ سعر لتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 7.44 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

ويعد هذا الارتفاع الأكثر منذ العام 2014، وهو الثالث على التوالي منذ مطلع العام الجاري، إذ ارتفعت أسعار الوقود، في الأول من شهر شباط/ فبراير 2022، وبلغ سعر لتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.71 شيكل.

وأعربت وزارة المالية "الإسرائيلية" عن قلقها من هذا الارتفاع الجديد في أسعار الوقود الذي يأتي في ظل موجة غلاء جديدة.