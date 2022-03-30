الاحتلال يستنفر قواته ويعززها في أنحاء فلسطين المحتلة ويترقب انفجارا واسعاً



وطن- قالت صحيفة معاريف العبرية بان مفوض عام الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، أصدر تعليماته برفع حالة تأهب شرطة الاحتلال الى أعلى مستوى عقب العملية الفدائية التي قتل فيها خمسة مستوطنين الليلة الماضية.

واعلن الاحتلال عن استنفار مختلف قواه في انحاء فلسطين المحتلة، وعزز قواته داخل فلسطين المحتلة عام 1948 وفي الضفة الغربية وفي محيط قطاع غزة تحسبا من انفجار واسع يماثل ما شهدته فلسطين خلال ايار الماضي يتوقع حدوثه.

واعتبارًا من اليوم، فان جميع قيادات الشرطة ستتعامل مع الأمن الجاري، ما يعني أن شرطة الاحتلال ستتوقف في هذه المرحلة عن معظم أنشطتها وستركز جهودها على ما اسمته "مكافحة الإرهاب" والتواجد في الشوارع والأمن. كما أمر مفوض شرطة الاحتلال بتعزيز الشرطة الميدانية بآلاف من أفراد الشرطة العاملين في مقارها المختلفة، لحراسة المؤسسات التعليمية والمحطات المركزية والأماكن المزدحمة.

وبموازاة ذلك فقد قرر جيش الاحتلال تعزيز "فرقة غزة" بقوات اضافية تتكون من كتيبة مشاة ووحدة خاصة ووسائل أخرى. وسيتم نشر القوات الإضافية وذلك في اطار خطة الاحتلال الأمنية التي تترقب تصعيدا خلال شهر رمضان.

وقالت صحيفة معاريف ان رئيس اركان الجيش الإسرائيلي أمر بالفعل بتعزيز قوات الجيش على امتداد الخط الأخضر وفي الضفة الغربية بأربع كتائب أخرى.

وأشارت الى ان جيش الاحتلال سيعمل خلال شهر رمضان على تجنب الاحتكاك بالمواطنين الفلسطينيين، وان ما تسمى "فرقة غزة" في جيش الاحتلال تستعد لسيناريوهات التصعيد.

من جانبها قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" بان مسؤولا أمنيا إسرائيليا كبيرا قوله وصف الأوضاع الراهنة بعد العمليات الثلاث الأخيرة التي وقعت وعشية يوم الأرض، بان دولة الاحتلال باتت على شفا مواجهات وتصعيد "مشابهة للأحداث التي سبقت عملية حارس الأسوار".

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمني قوله: "هذا اليوم ينطوي على محفزات إشعال المنطقة. نأمل أن يسير كل شيء على ما يرام، لكننا مستعدون مع قوات كبيرة داخل البلاد وفي يهودا والسامرة ( الضفة الغربية) وإذا بدأت أعمال الشغب بالظهور، فإننا سنهاجمهم بسرعة وفي الوقت المناسب".

ونظرا لتفجر الأوضاع في اكثر من مكان، وشموليتها الأراضي المحتلة عام 48 فقد ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان جيش الاحتلال "يستعد لمساعدة الشرطة في مهام الأمن الداخلي"، وقالت بان وزير الجيش بيني غانتس أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد للمساعدة في تعزيز القوات في المدن الإسرائيلية.

وكجزء من تعزيز قواته، فان جيش الاحتلال سيعزز أيضًا حماية المستوطنات المقامة في الضفة، وسيتم نشر حواجز مفاجئة على طول الطرق المختلفة وفقا لما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.