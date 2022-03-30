قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية تل ابيب وتشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاربعاء منزل الشهيد ضياء حمارشة منفذ عملية تل أبيب في بلدة يعبد في محافظة جنين.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت المنزل وحققت مع افراد عائلة حمارشة، بينما فرضت حصارا على البلدة.

وشهدت البلدة مواجهات عنيفة فجر وصباح اليوم، تخللها اشعال الشبان للاطارات المطاطية في الشوارع لاعاقة اقتحام قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من البلدة هما، ربيع حمارشة، ومهدي حمارشة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة عُرف منهم:

محمد ماجد حسن- رام الله

حسين عبيات- بيت لحم

الفتى خالد مراد شتيوي- كفر قدوم

الفتى طارق حكمت اشتيوي- كفر قدوم

الفتى مجدي ماجد جمعة- كفر قدوم

الفتى عوض منصور عبيد- كفر قدوم

محمود سناقرة- مخيم بلاطة بنابلس

قدري الغوادرة- بير الباشا قرب جنين

طارق عبيات- بيت لحم

محمد الشويكي- بيت لحم

آية الله محمد شحادة- بيت لحم

صدام ساهر البرغوثي - بيت ريما

علي مصطفى عطا - دير أبو مشعل

يوسف ناصر عطا - دير أبو مشعل

محسن محمد محسن- بيت أمر شمال الخليل

حمودة سعود- بيت أمر

محمد غازي زعاقيق- بيت أمر