الرئيس يدين عملية تل أبيب ويحذر من استغلالها من قبل المستوطنين

رام الله - وطن: ادان الرئيس محمود عباس، عملية تل ابيب، مؤكدا ان "عمليات القتل لا تؤدي إلا الى المزيد من تدهور الأوضاع، حيث نسعى جميعًا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا أننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية".

وحذّر الرئيس عباس من استغلال "هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم".

وأشار الرئيس "أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة".