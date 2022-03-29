مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في عدة مناطق بالخليل

وطن: هاجم مستوطنو مستوطنات "تيلم" و"ادورة" غرب الخليل، و"كريات أربع" شرق المدينة و"نجهوت" جنوبها، مساء اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين بالحجارة. وحطموا نوافذ عدد منها.

واغلق عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الشارع الرئيسي الذي يربط بلدة إذنا بمدينة الخليل، طريق فرش الهوى، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة ما تسبب بتحطيم نوافذ عدد منها.

كما هاجم مستوطنو مستوطنتي "نجهوت" المقامة جنوب الخليل و "كريات اربع" المقامة شرق المدينة، مركبات المواطنين بالحجارة ما تسبب بتحطيم عدد من نوافذها، وتضرر هياكلها.

وكان مستوطنون هاجموا مساء اليوم، مركبات المواطنين قرب بورين جنوب نابلس وبرقة شمال غرب المدينة، بينما هاجموا، مساء الإثنين، مركبات المواطنين، قرب بلدة سنجل شمال رام الله وحاجز "زعترة" جنوب نابلس، وعند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.