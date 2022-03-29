محدث .. مقتل 5 مستوطنين في عملية فدائية بتل ابيب نفذها الشهيد ضياء حمارشة

وطن: اعلنت سلطات الاحتلال مساء اليوم مقتل 5 مستوطنين وإصابة آخرين بجروح، في عملية اطلاق نار قرب تل أبيب.

واعلنت وسائل الاعلام العبرية ان منفذ العملية هو الشاب ضياء حمارشة من بلدة يعبد في محافظة جنين، وهو أسير محرر في سجون الاحتلال.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان منفذ العملية استقل دراجة، ومن ثم فتح النار من سلاحه الأوتوماتيكي على مستوطنين في مدينة بني براك قرب تل ابيب ومن ثم انتقل الى مكان اخر وفتح النار ايضا على المستوطنين، كما اشتبك مع شرطة الاحتلال في مكان ثالث ما ادى الى استشهاده حسب الاعلام العبري.

وقال الاعلام العبري ان شخصين ساعدا منفذ العملية تل أبيب.

وأكد شاهد عيان أن أحد القتلى من عناصر الشرطة.