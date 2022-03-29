الوحدات يفوز على جبل المكبّر ويحصد "بطولة القدس والكرامة"

وطن: توّج نادي "الوحدات" الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، بلقب النسخة الأولى من بطولة "القدس والكرامة"، بعد فوزه على نادي "جبل المكبر" المقدسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي احتضنها استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وافتتح "جبل المكبر" التسجيل في الدقيقة (32) من ركلة جزاء نفذها بنجاح أمير كنعان على يسار حارس "الوحدات" أحمد عبد الستار، ونجح "الوحدات" في معادلة النتيجة بعد سبع دقائق عن طريق خالد عصام، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، لينتهي بتقدم "الوحدات" بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، تمكن "الوحدات" من إحراز الهدف الثالث مبكّرًا في الدقيقة (50) عن طريق أحمد سمير، وعاد خالد عصام وسجّل "الهاتريك" والهدف الرابع لفريقه في الدقيقة (77)، قبل أن يطرد بعدها بدقيقتين بالبطاقة الحمراء.

واستغل "جبل المكبر" النقص العددي في صفوف "الوحدات" واستطاع نجمه شهاب القنبر من تقليص النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (89)، لتنتهي المباراة بفوز الوحدات بأربعة أهداف لهدفين وتتويجه بلقب البطولة في أجواء احتفالية وأمام جمهور عريض هتف وشجّع الفريقين طوال دقائق المباراة.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فاز نادي "شباب رفح" على نادي "الفيصلي" الأردني بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة التي جرت على استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين، بالتعادل هدف لمثله.

وافتتح أدهم خويلد التسجيل للفيصلي في الدقيقة (29)، قبل أن يعادل ناجي النحال النتيجة في الدقيقة (64)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لشباب رفح.

المصدر: وفا.