مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة غرب أريحا

وطن: أقام مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع عرب المليحات في منطقة المعرجات، الواقعة بين محافظتي رام الله والبيرة وأريحا والأغوار.

وقال المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مستوطنين أحضروا معدات بناء وخزان مياه، وأقاموا مسكنا، قرب تجمع عرب المليحات على طريق "المعرجات".

وأشار إلى أن المستوطنين في المنطقة يحاولون تضييق التنقل والرعي على المواطنين، بدعم من شرطة الاحتلال.

يذكر أن عددا من مستوطني "شبيبة التلال" الإرهابية أقاموا بداية العام الجاري بؤرة استيطانية، ضمن ما بات يعرف بالاستيطان الرعوي الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي الغورية والشفا غورية.