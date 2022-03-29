استطلاع: ترامب سيهزم بايدن لو جرت الانتخابات الرئاسية الآن

وطن: كشف استطلاع جديد للرأي أنه لو أجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الوقت الحالي، فإن الرئيس السابق دونالد ترامب سيتغلب على الرئيس الحالي جو بايدن.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات السياسية الأمريكية في جامعة "هارفارد"، فإنه إذا تم إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الوقت الحالي، فإن ترامب سيحصل على دعم بنسبة 47% مقارنة بنسبة 41% لبايدن، و12% من المستطلعين مترددين.

وأفاد بأن وضع نائبة الرئيس كامالا هاريس، "أسوأ بكثير"، حيث قال 49% من المستطلعين إنهم يختارون ترامب، و38% قالوا إنهم سيدعمون هاريس إذا كانت مرشحة للرئاسة.

وأشار إلى أنه حتى إذا اختار ترامب وبايدن عدم الترشح في عام 2024، فقد يواجه الديمقراطيون بعض التحديات، مبينا أن هاريس متقدمة على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، المرشح المفضل حاليا ليتم ترشيحه من قبل الحزب الجمهوري للرئاسة 2024، بهامش ضئيل لنقطتين (40% مقابل 38%).

كما وجد الاستطلاع أن الموافقة الحالية على أداء بايدن تبلغ 39% ، بينما قال غالبية المستطلعين أن كلا من الاقتصاد الأمريكي والبلد ككل يسيران في المسار الخطأ.