القدس: جمعية رجال الأعمال تعلن تأسيس مجلس أعمال فلسطيني ماليزي مشترك

وطن: جرت اليوم مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين – القدس، واتحاد الملايو للصناعيين والخدمات الصناعية الماليزية لتأسيس مجلس اعمال فلسطيني ماليزي مشترك وذلك عبر تقنية الزووم بالتعاون والتنسيق مع سفارة فلسطين في ماليزيا ووزارة الخارجية الفلسطينية يهدف لتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.

ووقع الاتفاقية عن الجمعية المهندس محمد العامور رئيس مجلس الإدارة وعن الجانب الماليزي داتوك بن يوسف رئيس اتحاد الملايو للصناعيين والخدمات الصناعية الماليزية بحضور دولة فلسطين في ماليزيا وليد أبو علي ومصطفى البرغوثي مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للشؤون الاقتصادية والمالية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واعتبر العامور أن توقيع اتفاقية بداية للعلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين القطاع الخاص في فلسطين وماليزيا مضيفا ان المجلس سيساهم عبر المشاريع الاستثمارية المشتركة الى تطوير التعاون الاقتصادية بين البلدين.

وأشار الى انه سيتم وضع خطة لعمل المجلس للعام الجاري 2022. موضحا ان جمعية رجال الاعمال شكلت على مدار السنوات السابقة 25 مجلس اعمال مع دول عربية واجنبية صديقة بهدف تشجيع وتطوير البيئة الاستثمارية بين فلسطين وتلك الدول.

ودعا العامور رجال الاعمال الماليزيين للقدوم الى فلسطين والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وخاصة في الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة وقطاع الإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الأخرى.

بدوره اكد رئيس اتحاد الملايو للصناعيين والخدمات الصناعية الماليزية بن يوسف ان توقيع الاتفاقية جاء بعد جهود طويلة من العمل والتنسيق مع سفارة فلسطين في ماليزيا وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس مشيرا الى انها ستكون منصة للجانبين الفلسطيني والماليزي للتعرف على الاهتمامات المشتركة بينهما في مجالات الاستثمار المختلفة.

وعبر السفير الفلسطيني في ماليزيا أبو علي عن سروره لتوقيع الاتفاقية التي ستتيح لرجال الاعمال الفلسطينيين الفرصة لتسويق المنتج الفلسطيني في ماليزيا والمساعدة في تسويق المنتج الماليزي في فلسطين.

واعتبر السفير أبو علي الاتفاقية بانها انجاز لبداية علاقة اقتصادية لخدمة رجال الاعمال الفلسطينيين والماليزيين مؤكدا استعداد سفارة فلسطين في ماليزيا لتوفير ما يلزم لتشجيع الاستيراد والتصدير من كلا البلدين.

من جانبه اعرب زياد عنبتاوي رئيس مجلس الأعمال من الجانب الفلسطيني عن تفاؤله بتوقيع الاتفاقية التي ستحقق نتائج إيجابية لكلا الجانبين الفلسطيني والماليزي.

وشدد المشاركون على أهمية إنشاء آليات تعاون اقتصادي تمكن من تنظيم العلاقات التجارية وتوطيدها، بشكل يمهد الطريق امام استهداف السوقين الماليزي والفلسطيني وبناء شراكات تجارية.

واتفق الجانبان على تنظيم زيارة وفد من رجال الأعمال الفلسطينيين الى ماليزيا بهدف البدء في خلق شراكات اقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين في مختلف المجالات.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية من الجانب الفلسطيني كل من كامل مجاهد نائب رئيس الجمعية، ومجتبى طبيلة عضو مجلس إدارة الجمعية ، والمهندس محمود الزلموط عضو مجلس إدارة الجمعية، وجمال براهمة عضو الهيئة العامة للجمعة المدير التنفيذي لشركة عمار، ولامي عيساوي عضو الهيئة العامة للجمعة، وجهاد عقل مدير عام الجمعية