7 دول أوروبية تدعو مواطنيها لعدم الانضمام كمتطوعين في الحرب الأوكرانية

وطن: دعت سبع دول في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، الاثنين مواطنيها إلى الامتناع عن الانخراط كمتطوّعين لمساندة الأوكرانيين في القتال ضد الروس، في إعلان صدر عن وزراء العدل في هذه الدول.

وجاء في بيان نُشر بعد اجتماع لمجموعة "فاندوم" نشرته وزارة العدل البلجيكية أن وزراء الدول السبع "أثبطوا بالإجماع عزيمة الأوروبيين على الانضمام" إلى صفوف المقاتلين المتطوّعين.

وتضمّ مجموعة "فاندوم" وزراء عدل فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وبلجيكا.

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أواخر فبراير تشكيل "فيلق دولي" لدعم جيش بلاده في مواجهة الهجوم الروسي.

مطلع مارس، أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن حوالي 20 ألف مقاتل هم بشكل أساسي من دول أوروبية، تطوّعوا للمشاركة في القتال ضد روسيا.

من جانبه، صرّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إثر اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل "بالطبع نثبط عزيمة الأشخاص على التوجه إلى ساحة الحرب".

(البيان)