توقيع اتفاقيات دعم من فرنسا بقيمة 29 مليون يورو لصالح قطاع المياه وترميم موقع تل أم العامر

وطن: وقعت في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، عدة اتفاقيات دعم من الحكومة الفرنسية لفلسطين، عبر الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 29 مليون يورو، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.

وبلغت قيمة الاتفاقية الأولى 11.8 مليون يورو لصالح ترميم موقع تل ام العامر الأثري في قطاع غزة، من أجل إدراجه في سجل مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو".

وسيشمل المشروع بناء مظلة واقية للموقع الأثري، ومحطة لتوليد الطاقة الشمسية، وسيتم تنفيذه من خلال مؤسسة PUI الفرنسية المختصة، لصالح وزارة السياحة والآثار.

وتوفر الاتفاقية الثانية مبلغاً إضافياً بقيمة 7 ملايين يورو لصالح مشروع ربط المياه في وسط الضفة الغربية غرب مدينة رام الله، وستشمل توسعة شبكات المياه في تلك المنطقة، بطول حوالي 40 كم، وكذلك بناء خزان للمياه، وأيضا 6 محطات ضخ.

أما الاتفاقية الثالثة بقيمة 10 ملايين يورو، فستكون لصالح مشروع الاعمال المصاحبة لمحطة تحلية المياه المركزية في قطاع غزة، لتطوير جودة وكمية المياه المزودة لـ 16 بلدية في القطاع.

ووقع الاتفاقيات، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية برتراند والكنير، والمدير الاقليمي للبنك الدولي كانثان شانكار، ووكيل وزارة المالية فريد غنام، وعن مؤسسة PUI الفرنسية انطوني دوتيمبل، بحضور وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، والقنصل الفرنسي العام رينيه تروكاز، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في القدس مارت بارون.