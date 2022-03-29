المحكمة الإدارية تقضي بوقف إضراب نقابة التمريض والقبالة

وطن: أصدرت المحكمة الإدارية في رام الله، اليوم الثلاثاء، قراراً بوقف تنفيذ قرار إضراب نقابة التمريض والقبالة؛ حفاظاً على حياة المواطنين ولاستمرار العمل في تقديم الخدمات الصحية.

من جهتها، دعت وزيرة الصحة د. مي الكيلة الزملاء الممرضين إلى العودة إلى أماكن عملهم لخدمة المواطنين، ولاستمرار تقديم الخدمات في القطاع الصحي الفلسطيني، خصوصاً في ظل حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن الحوار هو السبيل لحل جميع الإشكاليات.

وتابعت أن حقوق الكوادر الطبية والصحية مُصانة وفق القانون، ولن يتم المس بها، مؤكدة في الوقت ذاته على رفض أي خطوات قد تعرض حياة المرضى للخطر، أو تعيق تقديم الخدمات الصحية للجمهور.