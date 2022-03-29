افتتاح مشروع الطاقة الشمسية في النبي إلياس شرق قلقيلية

وطن: افتتحت فعاليات محافظ قلقيلية، اليوم الثلاثاء، مشروع تركيب الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية، بقدرة 15 كليو واط، في قرية النبي إلياس شرقا، بتمويل من القنصلية السويدية في القدس، وتنفيذ مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين.

وأشاد نائب محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة في حفل الافتتاح الذي عقد في جمعية الأمل الخيرية للصم، بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الجمعية في سبيل الارتقاء بهذه الشريحة المهمة وهي "الصم"، والعمل على تعزيز مكانتها، وقدرتها على التعايش مع المجتمع، لتكون قادرة على تحسين وضعها الاقتصادي.

واوضح أبو حمدة، إن هذه المشاريع لها دور فعال في محاربة الفقر، وتعزيز فرص العمل لدى الشباب، ويجب دعمها بكل السبل المتاحة.

بدوره، قال مدير عام جمعية الأمل للصم وليد نزال إن هذا المشروع يشمل 70 ساعة تدريبية، مقسمة على مرحلتين، ويقوم بتدريبها مختصين بالطاقة الشمسية، ولها منهاج تعليمي خاص، تم إعداده بشكل علمي، ليستطيع المشارك مباشرة العمل بها بشكل مهني ودقيق.