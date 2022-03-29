"الوقائي": اعتقال تسعة أشخاص لتورطهم بأحداث الشغب في أريحا

وطن: اعتقل جهاز الأمن الوقائي، اليوم الثلاثاء، تسعة أشخاص لتورطهم بأحداث الشغب المؤسفة التي حصلت يوم أمس في مدينة أريحا.

وأوضح "الوقائي"، في بيان، أن الجهاز وبناء على تعليمات وتوجيهات من وزير الداخلية، وبالشراكة مع الأجهزة الأمنية، قام باعتقال الأشخاص التسعة المتهمين بالضلوع بأحداث الشغب المؤسفة التي حصلت في أريحا، وتضمنت الاعتداء السافر على الطفل القاصر، وعلى مواطن مسن، وتم خلالها حرق مركبة لأحد المواطنين، وإثارة الفوضى والعنف المجتمعي.

وأشار إلى أنه تم توقيف المشتبه بهم بأمر من النيابة، ووفق الأصول القانونية، وسيتم تحويلهم الى القضاء، مؤكدا ضرورة ترسيخ القانون، وتعزيز الأمن المجتمعي وحماية السلم الأهلي.

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