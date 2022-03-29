نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل حسن شوكة

وطن: اُعتقل حسن حسنين شوكة من بيت لحم، في تاريخ 14 أيلول - سبتمبر 2021، وحوّلته محكمة الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وبعد إنتهاء الأمر الإداري الأول، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر جديد قبل أيام لمدة ستة شهور جديدة.

وتعرض شوكة (33 عاما) للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال في عام 2004 وهو في عمر ال16 عاما، حيث بلغ مجموع سنوات اعتقاله (18) سنة منها (16) سنة رهن الاعتقال الإداريّ، كما وأن شقيقه أسير في سجون الاحتلال ومحكوم بالسجن لمدة 6 سنوات.

الأسير حسن متزوج وله طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وطفلة سنة ونصف.

يشار إلى أنّه قد خاض ثلاث إضرابات فردية في وقت سابق احتجاجاً على اعتقاله الإداري، علما أنه يعاني من عدة مشاكل صحية، منها مرض الربو والذي يتفاقم نتيجة ظروف السجن السيئة والحياة الاعتقالية.

المعتقل شوكة واحد من بين أكثر من(490) معتقل إداري مقاطعين لمحاكم الاحتلال لليوم ال88 على التوالي.