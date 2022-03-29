روسيا تعلن تدمير قاعدة وقود كبيرة و 68 منشأة عسكرية اوكرانية

وطن: أعلن الجيش الروسي انه دمر بصواريخ مجنحة قاعدة وقود كبيرة، وان القوات الجوية الروسية نجحت بتدمير 68 منشأة عسكرية اوكرانية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن الصواريخ المجنحة الروسية نجحت في تدمير قاعدة وقود كبيرة بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفنا، لافتا الى ان أهميتها تنبع من كونها توفر الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في ضواحي كييف.

وتابع كوناشينكوف في تقريره صباح اليوم الثلاثاء، أن طائرات العمليات التكتيكية الروسية من القوات الفضائية الجوية نجحت في تدمير 68 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 3 مراكز قيادة و4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات بما في ذلك 3 من طراز "بوك-إم1" وواحدة من طراز "أوسا"، ومحطة رادار واحدة، و5 قاذفات صواريخ متعددة، ومستودعان للذخيرة، و3 مستودعات للوقود ومواد التشحيم، و19 مناطق لتخزين معدات ومعاقل للجيش الأوكراني. كما دمر الدفاع الجوي للقوات الفضائية الروسية خلال الليل 3 طائرات أوكرانية بدون طيار في قرية "تشيرنوبايفكا"