390 مليون دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأخير من 2021





وطن للانباء- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الاخير 2021 (علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس).

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، الذي بلغ 390 مليون دولار أمريكي.

ويعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,704 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 312 مليون دولار أمريكي.

تعويضات العاملين

في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 911 مليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع 2021. وقد كانت تعويضات العاملين داخل الخط الأخضر، البالغة 867 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 79 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

التحويلات الجارية

كذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 715 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 39% عن الربع السابق. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 806 ملايين دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 33% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 67%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 29% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات ايضاا إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 569 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 428 مليون دولار أمريكي، في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 79 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع ارتفاع مقداره 10 مليون دولار أمريكي في الربع الذي سبقه.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.