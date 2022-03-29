الاحتلال يعتقل 13 مواطنين من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ما لا يقل عن 13 مواطنين من انحاء الضفة.

وطالت هذه الاعتقالات شابين من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وهما: حمزة سليمان ضراغمة (21 عاما)، ويزن ماجد ضراغمة (21 عاما)، بعد اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من الأسير المحرر عمار أحمد داوود والشاب خالد أبو عامر بعد مداهمة منزليهما ببلدة بيتا جنوب نابلس.

كما اعتقلت الشاب قتيبة سمير صباح من قرية عوريف.

واقتحمت قوة خاصة للاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، واعتقلت الشاب إسحاق القني بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة خلة العامود بمدينة نابلس وداهمت أحد المنازل وأجرت فيه عمليات تفتيش، في أعقاب تعرض الثكنة العسكرية المقامة على جبل جرزيم لإطلاق نار من مقاومين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت واعتقلت الشاب ضياء زهد من منزله.

ومن مدينة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الاحتلال الاسير المحرر عبد الله جواريش من منطقة جبل الموالح وسط المدينة بعد دهم منزله وتفتيشه.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الشاب بشار أبو صالحية من سكان مدينة نابلس أثناء تواجده في الداخل المحتل.

ومن قباطية بمحافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشابين عامر هشام زكارنة ومحسن أبو عابد، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت في البلدة عقب عملية الاقتحام، تخللها إطلاق القنابل الصوتية والمسيلة للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

ومن الخليل اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم ثلاثة مواطنين وهم: ناجح مهدي الجعبري، وعلاء عاصم الجعبري من مدينة الخليل، كما اعتقلت شابا لم تعرف هويته على حاجز الكونتينر جنوب شرق القدس.