قائمة "منارة رام الله" تستقبل في مقرها الانتخابي وفدا قياديا من حركة فتح "تنظيم رام الله"

وطن: استقبلت قائمة "منارة رام الله" في مقرها الانتخابي وفدا قياديا من حركة فتح - تنظيم رام الله.

حيث قدم الوفد اعتذارا رسميا للقائمة عن حادثة قيام احد ابناء حركة فتح باطلاق النار على يافطة انتخابية و"بوستر" يحوي صورة اعضاء القائمة ليلة اعلان نتائج الانتخابات.

واشار المتحدث باسم وفد فتح ان الحركة حاسبت الفاعل على فعلته، وقدم اعتذارا صريحا عما حدث.

من جهتها، رحبت القائمة بهذه الخطوة الوطنية وقبلت الاعتذار القائم على ضرورة المحاسبة، وطالبت فتح باصدار بيان جماهيري تعتذر فيه ايضا لاهالي رام الله وابناء شعبنا، وعبرت عن شكرها لموقف فتح الوطني الاصيل، وضرورة الحفاظ على النسيج الوطني والسلم الاهلي.