واشنطن تتوقع ارتفاعا إضافيا لأسعار الطاقة والغذاء في الولايات المتحدة

وطن: أكدت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض سيسيليا روز، أن واشنطن تتوقع ارتفاعا إضافيا لأسعار الغذاء والطاقة في البلاد، دون الإشارة إلى أن ذلك مردّه للعقوبات ضد روسيا.

وقالت: "نتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة إضافية في أسعار الطاقة والغذاء خلال العام المقبل".

وأضافت: "من المرجح أن تصبح الأحداث في أوكرانيا عاملا في رفع أسعار الطاقة والغذاء في الولايات المتحدة، وهذا بدوره قد يزيد من حالة التضخم".

من جهتها أشارت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو إلى أن "العقوبات ضد روسيا تلحق أضرارا جسيمة باقتصادات الدول التي فرضت عقوبات ضد موسكو، ومن غير المعروف من الذي سيعاني أكثر منها".

وأشار سكان مدينة نيويورك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في محلات "السوبر ماركت"، بسبب الأزمة في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا.

المصدر: RT