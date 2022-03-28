نهاية موسم البلجيكي هازارد مع ريال مدريد

وطن: أكد تقرير صحفي إسباني، الاثنين، انتهاء موسم البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق ريال مدريد الإسباني بسبب الإصابة.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني أعلن قبل أيام خضوع هازارد لعملية جراحية في الساق اليمنى، سيغيب على إثرها لعدة أسابيع.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن هازارد سيخضع للجراحة اليوم، أو غدًا على الأكثر، وفترة غيابه عن الملاعب ستكون من شهر، إلى 5 أسابيع.

ورغم أن فترة غياب هازارد ليست بالطويلة، لكن الصحيفة أشارت إلى أنه لن يشارك مجددًا مع "الميرنجي" في مباريات الموسم الحالي.

وأوضحت "آس" أن ريال مدريد سيعمل على تجهيز هازارد للتواجد مع الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكشفت أن الآلام تطارد هازارد منذ عدة أسابيع، كما أنه خضع لفحوصات طبية قبل "الكلاسيكو" أكدت أنه ليس جاهزًا بنسبة 100%.