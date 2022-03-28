"التربية": نحو 51 ألفا تقدموا لاختبار التوظيف اليوم

وطن: أفادت وزارة التربية والتعليم بأن عدد الذين تقدموا اليوم الاثنين لاختبار الوظائف التعليمية والوظائف المساندة للعام 2022 بلغ 51025 متقدما ومتقدمة.

وبينت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المتقدمين من الإناث بلغ 42554، فيما بلغ عدد المتقدمين من الذكور 8471 موزّعين على 66 تخصصا (أكاديمي، ومهني، والوظائف المساندة)، وقد توزعوا على 300 قاعة في 18 مديرية تربية من المحافظات الشمالية.

وخلال الجولة المركزية؛ تفقد الوكيل المساعد لشؤون البحث والتطوير والتقويم محمد عواد، ومدير عام مديرية تربية نابلس طارق علاونة، قاعات اختبار التوظيف في المديرية.

وأكد عواد، في هذا السياق، إيمان الوزارة بدور المعلم ومساهمته الفاعلة في دعم التوجهات التطويرية الشاملة التي تقودها الوزارة بقيادة الوزير مروان عورتاني، مثمنا جهود طواقم الوزارة ومتابعتها الحثيثة لمجريات الاختبار بدقة ونزاهة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاختبار يأتي منسجما مع قانون الخدمة المدنية لتحديد المرشحين للمقابلة التخصصية في مجال التعليم وفق ما تقدم له المرشح، من خلال موقف تعليمي تعلمي أدائي، تمهيدا لحصر قوائم المرشحين للتعليم وفق المعايير التي تعتمد على معدل الثانوية العامة والجامعة والمؤهلات العلمية والتربوية العليا والخبرات، بالإضافة إلى نتائج الاختبار والمقابلة بما يلبي احتياجات المدارس من الوظائف التعليمية والمساندة من أفضل الكفاءات.

وأضافت أن طواقم الوزارة ذات العلاقة ومديريات التربية تابعت سير هذا الاختبار؛ بهدف الاطمئنان على أنه نفذ وفق الخطة المعدة بما يضمن سلامة الإجراءات كافة، وقد أكدت اللجان أن الاختبار قد سار بشكل سلس ووفق ما هو مخطط له.