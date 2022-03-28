وزارة المالية تعلن كشف حالات تلاعب في وصولات جمارك السيارات التي تدفع في احد البنوك

وطن: اعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين عن اكتشاف دائرة جمارك السيارات ( التفتيش اللاحق) لحالات تلاعب في الوصولات الجمركية التي تدفع في احد البنوك العاملة في فلسطين.

وتجري الوزارة منذ الخميس الماضي تحقيق مكثف من قبل اللجنة المشكلة من وزير المالية شكري بشارة لحصر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموضوع.

هذا وستنهي اللجنة اعمالها بعد غد الاربعاء ليتم على ضوء توصياتها اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا وحسب الاصول.