جلسة استثنائية لمجلس الوزراء غدا لمناقشة مشروع موازنة 2022

وطن: قرر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عقد جلسة استثنائية غدا لمناقشة مشروع موازنة 2022.

وناقش المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدت بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، القضايا الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

واستمع، في هذا السياق، إلى عرض موسع من وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري حول القضايا الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ورؤية الوزارة نحو مجتمع متسامح متكافل وشؤون دينية مرعية بمنهج وسطي، وموروث ثقافي، ووقفي مصان.

وخلص العرض إلى التوصية بتخصيص ميزانية لملء شواغر وزارة الأوقاف وتوظيف ما لا يقل عن 1000 موظف حتى تتمكن الوزارة من النهوض بواقع المساجد وبالتالي الإعلاء من القيم الاجتماعية ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال ورعاية الخطاب الديني الوسطي.

ووافق مجلس الوزراء على الإحالة النهائية لعدد كبير من مشاريع البنية التحتية في المحافظات الشمالية والجنوبية في قطاعات المياه والكهرباء والتعليم.

وأحال عددا من الموظفين إلى التقاعد المبكر بناء على طلبهم، وصادق على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.

وقرر تشكيل لجان فنية محلية في المحافظات من مدراء مديريات الدوائر الحكومية لمنع ومحاربة الاعتداءات على أراضي الدولة برئاسة المحافظ في كل محافظة.

واعتمد مجلس الوزراء مخصصا ماليا بقيمة 5.1 مليون دولار لتنفيذ الحلول العاجلة لمشكلة مخلفات الربو sludge من مصانع الحجر والرخام في محافظة الخليل وبيت لحم، ووافق على عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الهوية الفلسطينية، وأحال تشريعات لدراستها.

وكان اشتية حذر "إسرائيل"، في كلمته بمستهل الجلسة، من "الاستمرار في الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا والسماح للمستوطنين بالدخول إلى المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف "أن هذا الأمر لم يعد يحتمل، وأهلنا في القدس سيبقون كما هم دائما بالمرصاد لكل هذه المحاولات التي ستؤدي حتما إلى تصعيد غير مسبوق، خاصة أننا على بعد أيام من يوم الأرض ومن شهر رمضان المبارك".

وأكد رئيس الوزراء أنه "مهما حاولت إسرائيل تجاهل حقوقنا والاستمرار في الاستيطان وإقامة الحواجز والقتل والاعتقال وتدمير كل فرص السلام، فإن ذلك لا يزيدنا إلا إصرارا على مواجهة هذه الماكينة الإسرائيلية التدميرية لأرضنا وأهلنا ومقدساتنا".

وقال: "سنبقى أوفياء لأرضنا ولمقدساتنا ولأمتنا العربية، ولتاريخنا وحاضر أمتنا وحرية شعبنا البطل القادر على إفشال كل المخططات الرامية للنيل من حقنا في الاستقلال والسيادة والحرية".

وشدد على أن "لقاءات التطبيع العربي دون إنهاء الاحتلال ما هي إلا وهم وسراب ومكافأة مجانية لإسرائيل".

وبشأن الانتخابات المحلية، قال رئيس الوزراء: "أول أمس كان يوماً مشرقاً في حياتنا الديمقراطية والمؤسسية، حيث استكملنا الانتخابات البلدية والقروية بنجاح كبير وبنسبة مشاركة مقبولة، تؤكد أهمية الاحتكام إلى صندوق الاقتراع من أجل التجديد الديمقراطي، ورأينا التعطش للديمقراطية والمشاركة، ونحن نريد ذلك من أجل التعددية والشمولية لتعزيز جبهتنا الداخلية وصولاً إلى المصالحة والانتخابات العامة، بما فيها القدس، ولمواجهة التحديات التي تواجهنا محلياً وإقليمياً ودولياً".