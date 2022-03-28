البنك الوطني راعيا لفريق مخيم طولكرم للفتيات "الرياضة للحياة" في كأس العالم للأطفال/ الدوحة 2022

وطن: أعلن البنك الوطني اليوم عن تقديم رعايته الحصرية لفريق مخيم طولكرم للفتيات "الرياضة للحياة" لتمثيل فلسطين في كأس العالم للأطفال (StreetChild World Cup) الذي سيقام بموازاة بطولة كأس العالم في الدوحة 2022 في قطر. وجاء الإعلان خلال مراسم تسليم الزي الرسمي للاعبات بالتعاون مع جمعية فلسطين الرياضة للحياة (PS4L)، ممثلة بمديرتها تمارا عورتاني وبحضور لافت للدائرة النسوية من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وفي كلمته خلال تسليم الزي، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل أن تقديم الرعاية لفتيات الرياضة للحياة في مخيم طولكرم يأتي تماشيا مع رسالة البنك بتمكين المرأة والفتيات الفلسطينيات في مختلف القطاعات، وأيضا انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية لرفع اسم فلسطين وقضيتنا العادلة عاليا في المحافل الدولية، وتسليط الضوء على مخيمات اللجوء الفلسطينية من خلال حدث دولي سيكون محط أنظار العالم، ومن خلال لغة عالمية توحد الشعوب باختلافها وهي الرياضة.

ومن ناحيتها أشارت عورتاني الى مشاركة فريق الفتيات الكروي يأتي ضمن أهداف المؤسسة بتمكين الفتيات الفلسطينيات وخاصة في المناطق المهمشة في حقهم بممارسة رياضة كرة القدم وتطوير مهاراتهم الحياتية، بالاضافة الى توفير فرص التعليم و التركيز على أهمية التعليم تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة. كما ان الفريق سيشارك ايضا في انشطة يتخللها مهرجانات فنية و كونجرس بقيادة الاطفال للدفاع عن حقوق الاطفال والمناصرة لحق التعليم و تمثيل فلسطين و اخبار العالم اننا هنا " I am Somebody. شكر خاص من مؤسسة فلسطين الرياضة للحياة لادارة البنك الوطني الممثلة بالرئيس التنفيذي سلامة خليل لايمانهم بتمكين الفتيات واعطاءهم الفرصة لتبادل الثقافات وتمثيل الوطن.

ومن الجدير ذكره، أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها اختيار فلسطين للمشاركة في بطولة كأس العالم للأطفال/الدوحة 2022، والتي تقام مرة كل 4 سنوات تمهيدا لبدء مباريات كأس العالم في نفس الدولة المستضيفة للبطولة. وتهدف البطولة بشكل أساسي إلى تسليط الضوء على قضايا الدول الأقل حظا في العالم ورفع صوتها في حدث عالمي ضخم. وتشارك فلسطين ضمن 12 فريق دولي وهم الهند، بنغلادش، والبرازيل، ودارفور، وبوليفيا، واندونيسيا، والمكسيك، والبيرو، والفلبين، والولايات المتحدة، وزيمبابوي.