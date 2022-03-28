عقب الاعتداء على مواطن وطفل من عائلة رجوب في أريحا.. اعتقال 21 شخصا، واللواء الطيراوي يطالب بمعاقبة المعتدين بشكل رادع

وطن: طالب اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الأجهزة الأمنية، بإلقاء القبض على المعتدين على المواطن نادر رجوب والطفل محمود رياض الرجوب، أمس الأحد في أريحا.

وقام اللواء الطيراوي، بزيارة لمنزل المواطن رجوب في أريحا. ووصف الطيراوي في تصريح له، الاعتداء بالـ"غاشم من قبل مجموعة لا توصف إلا بعصابات الإجرام لأن حجم الاعتداء وطريقته تدل على عقلية إجرامية على طريقة العصابات، حيث تم خطف طفل عمره 12 سنة من منزله أيضاً ووضعه وتصوريه عارياً، والاعتداء على بقية منزله وعلى الشيخ محمود الرجوب".

وقال الطيراوي "إن هذا العمل الجبان والخسيس يجب أن يعاقب فاعلوه عقاباً رادعاً يتناسب مع حجم الجريمة".

وطالب بتقديم الفاعلين للعدالة "لإجراء محاكمة بحقهم تشكل ردعاً لمن تسول له نفسه بالتعدي على حرمات البيوت والمواطنين، ولكي يشعر المواطن بالأمن والأمان، وللحفاظ على السلم الأهلي".

من جانبه، قال محافظ أريحا اللواء جهاد أبو العسل، إن المؤسسة الأمنية قامت منذ أمس وحتى اليوم باعتقال 21 شخصا، ممن قاموا بأحداث الشغب على خلفية الانتخابات، من بينهم مثيري الشغب ومن قاموا بارتكاب جريمة الاعتداء على الرجل المسن وحرق وتكسير المركبات الخاصة والعامة، وما زال العمل جاري العمل لاعتقال باقي المتورطين. مضيفا أنه سيتم تحويل الموقوفين للمحاكمة.

وأكد أبو العسل أن الوضع الأمني في اريحا مستقر، وتمت السيطرة على جميع الاحداث، وجميع مؤسسات المدينة ادانت الاعتداء.

وشدد أن المؤسسة الأمنية سوف تضرب بيد من حديد كل من يحاول تهديد السلم الأهلي في المحافظة.

وذكرت عائلة المواطن نادر رجوب، في منشور عبر فيسبوك بأنه لا يزال في المستشفى يعاني من كسور وجروح في الرأس والوجه.

وأضافت بأن الطفل محمود تم قلع اظافره وتكسير يديه وأصابعه وطعنه عدة طعنات بالسكين، بعد تجريده من ملابسه والتبول عليه ورميه بالشارع.

وعقب الحادثة، أُعلن الإضراب في مدينة أريحا، وكثّفت الأجهزة الأمنية من تواجدها هناك تحسبا لأي تطورات.