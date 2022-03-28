حملة لاغلاق مصنع شركة اميركية بمنطقة "عطروت" الاستيطانية شمال القدس

وطن: صعد نشطاء من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية وأنصار القضية الفلسطينية من ضغوطهم ضد شركة "جنرال ميلز" الأميركية العملاقة بسبب مواصلتها العمل بمصنع "بيلزبيري" للمنتجات الغذائية المقام في منطقة عطروت الصناعية الاستيطانية شمال مدينة القدس المحتلة.

ويستند النشطاء في تحركهم على قرار سابق للأمم المتحدة تم من خلاله تصنيف 112 شركة بانها تنتهك القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان من خلال عملها في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين، في شهر كانون الأول عام 2020، وطالبوا بالاستمرار بمقاطعة منتجات هذه الشركة في السوق الأميركية والأسواق العالمية والتوقيع على عريضة إلكترونية للمطالبة بإغلاق مصنع الشركة في منطقة عطروت.

وكان ناشطون قد نظموا في وقت سابق مظاهرات أمام المقر الرئيسي لشركة "جنرال ميلز" في ولاية مينيسوتا لإجبارها على إغلاق مصنعها وأيضا أمام متاجر "تارجيت" الشهيرة في عدة ولايات لحثها على وقف التعامل مع منتجات شركة "جنرالميلز" لحين إغلاق مصنعها أو نقله من منطقة عطروت الاستيطانية.

(المصدر-وفا)