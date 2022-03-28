جيش الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية بأربع كتائب

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعزيز قواته في الضفة الغربية وعلى مناطق التي تفصلها عن الداخل المحتل.

ونقلت وسائل اعلام عبرية بيانا عن جيش الاحتلال، قالت فيه إنه تقرر "في أعقاب المداولات الأمنية، تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة وفي محاذاة الخط الأخضر بأربع كتائب"؛ مشددا على أنه يجري "تقييم مستمر للأوضاع" وأنه سيعزز قواته "حسب الحاجة".

ويخشى جيش الاحتلال تفجر الأوضاع الامنية سواء في الضفة الغربية او في الداخل المحتل، خاصة خلال شهر رمضان .