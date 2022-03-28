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مختص بالشأن الإسرائيلي لوطن: تصريحات بلنكن حول منع اعتداءات ...
"بسطة مبادرات".. فسحة تسويقية لمنتجات الشباب تنظمها مؤسسة دا ...
خلال اعتصام في رام الله رفضا لـ"قمة النقب".. ناشطون لـوطن: ا ...
غرفة تجارة القدس لوطن: نعمل مع قطاع المقاولات على توفير محفظ ...
رئيس بلدية طولكرم لوطن: هناك قرار سابق بوقف العمل في البناي ...
مستوطنون يحرقون 4 مركبات في جالود
جيش الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية بأربع كتائب
مستوطنون يهاجمون سيارات المواطنين والاحتلال يحتجز خمسة شبان ...
شهيدان وقتيلان من شرطة الاحتلال بعملية إطلاق النار بالخضيرة
خلال لقائه بالرئيس في رام الله.. بلينكن: ملتزمون بحل الدولتي ...
"السترات الصفراء" يتظاهرون في باريس احتجاجا على ارتفاع الأسع ...
بكين: سنرد بشكل حاسم على أي عقوبات أميركية
روسيا تعلن تدمير مخزن وقود ضخم ومصنعا لتحديث المعدات العسكري ...
صحيفة ألمانية: غضب بالاتحاد الأوروبي بسبب غرور زيلينسكي
القوات الروسية تدخل مدينة سلافوتيتش وزيلينسكي يطالب الغرب بم ...
أصبحن مفعمات بالطاقة والحياة.. "رعاية كبار السن" في غزة تعيد ...
شغف شابات من الخليل بالتراث الفلسطيني يتجسد بـ "جفرا" للدبكة ...
أغلقوه احتجاجا على توقف البلدية عن العمل فيه.. أهالي بيت عين ...
فراولة الدكتور..
(سولار فود) مشروع مُبتكر لتجفيف المواد الغذائية باستخدام الط ...
قراءه سريعه لنتائج المرحله الثانيه لانتخابات البلديات
الحكم بالهراء والهواء والرياء
السعودية تقصف بالصواريخ بينما القمم السياسية تتالي بمشاركة ا ...
بوح مسرحي في يوم المسرح العالمي
عالَم منافق يكافِىء المجرم ويُعاقِب الضحية
تحقيق لـ أمان ومركز المرأة بعنوان "العنف المستور".. التحرش ا ...
تحقيق استقصائي للائتلاف الفلسطيني للإعاقة: الأشخاص ذوي الاعا ...
تحقيق استقصائي لوطن وأمان ...." خفافيش الظلام "
الهيئة المستقلة تطلق فيلماً استقصائياً بعنوان "الشر من شرا ...
"وطن" تنشر تحقيقا استقصائيا "الفائدة التعاقدية": تعليمات نصّ ...
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اسعار صرف العملات
28.03.2022
07:25 AM
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: جاءت اسعار صرف العملات كما يلي:
الدولار: 3.22 شيكل
الدينار الاردني: 4.53
اليورو: 3.52 شيكل
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