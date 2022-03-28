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اسعار صرف العملات

28.03.2022 07:25 AM
اسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار صرف العملات كما يلي:

الدولار: 3.22 شيكل

الدينار الاردني: 4.53

اليورو: 3.52 شيكل

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