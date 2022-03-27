مستوطنون يهاجمون سيارات المواطنين والاحتلال يحتجز خمسة شبان شرق طولكرم

وطن: هاجم مستوطنون مساء اليوم الأحد، سيارات المواطنين بالقرب من حاجز عناب شرق مدينة طولكرم.

وذكر المواطن بلال زيدان من بلدة دير الغصون شمال طولكرم، أنه كان بانتظار نجله يقين القادم من مدينة نابلس بسيارة عمومي تقل خمسة شبان، وتلقى اتصالا هاتفيا منه يخبره بأن مستوطنين هاجموا السيارة بالحجارة، ليتفاجؤوا بقيام جنود الاحتلال على حاجز عناب بإيقاف المركبة واحتجاز كل من بداخلها بعد مصادرة هوايتهم.

وأضاف، أنه لا يعلم حتى الآن مصير ابنه ومن معه بسبب انقطاع الاتصال بينهم.

(وفا)