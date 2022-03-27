شهيدان وقتيلان من شرطة الاحتلال بعملية إطلاق النار بالخضيرة

وطن:وطن: استشهد شابان في عملية إطلاق نار، نفذت مساء اليوم، الأحد، في الخضيرة، أسفرت عن مقتل عنصرين من شرطة الاحتلال وإصابة عدد أخر.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية، قولها إن منفذي العملية أبناء عمومة من مدينة أم الفحم في منطقة وادي عارة شمال الداخل المحتل، وهما الشابين خالد وأمين اغبارية.

وأظهرت المقاطع المصورة التي وثقت العملية أن مسلحا ببندقية أطلق النار تجاه عناصر من شرطة الاحتلال لحظة نزولهم من حافلة، وبعد أحد عناصر شرطة الاحتلال انضم شاب آخر إلى المنفذ بعد أن استولى على بندقية أحد المصابين.

وذكرت مصادر طبية إسرائيلي، بأنه تم نقل ثلاثة مصابين بحالة تتراوح بين متوسطة وخطيرة لتلقي العلاج في المستشفى، فيما يتم الحديث عن حالتين حرجتين.

ووفقا للتقارير، فإن عناصر من وحدة "المستعربين" التابعة لما تسمى بقوات "حرس الحدود" بزي مدني، تواجدوا بالقرب من المكان، ردوا بإطلاق النار ما أسفر استشهاد المنفذين.