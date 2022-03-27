"الرؤية الفلسطينية" تحيي يوم الأرض في مهرجان بالسويد

وطن: أحيت جمعية الرؤية الفلسطينية في مدينة بوروس السويدية، اليوم الأحد، الذكرى الـ46 ليوم الأرض الخالد، بمهرجان ثقافي.

وشهد الحفل الذي حضرته فعاليات رسمية تقدمها رئيس مجلس إدارة بلدية بوروس، وممثلون عن عدد من الأحزاب والجمعيات والتنظيمات الفلسطينية، واتحاد العمال، واتحاد الجاليات الفلسطيني.

وبدأ الحفل بمعرض تشكيلي للفنان العالمي الفلسطيني مأمون الشايب، تلاه عرض أول لفرقة ايلياء للفنون الشعبية التابعة للجمعية وحمل عنوان القدس.

وتطرق رئيس مجلس إدارة جمعية الرؤية الفلسطينية محمد كراز إلى أهمية ومعاني ودلالات الاحتفال بيوم الارض وما يعنيه للفلسطينيين.

وقال كراز إننا في جمعية الرؤية الفلسطينة نحيي اليوم الذكرى الـ46 لذكرى يوم الأرض الفلسطيني الخالد، ليس لمجرد سرد أحداث تاريخية، ولا بكاء على ما مضى، بل معركة جديدة في حرب متصلة لاستعادة الحقوق الفلسطينية بكل أشكال المقاومة، وشكلت الأرض وما زالت مركز الصراع ولب قضية وجودنا ومستقبلنا، فبقاؤنا وتطورنا مربوط بالحفاظ على أرضنا والتواصل معها.

من جهته، تحدث رئيس مجلس إدارة بلدية بوروس، ممثل الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم في السويد اولف اولسون، عن أهمية تبادل الثقافات بين الشعوب، والدور الهام لجمعية الرؤية الفلسطينية في المجتمع السويدي.

فيما قدمت الصحفية والمصورة لينا فردركسون لمحة عن تجربتها في فلسطين والتي وثقتها بكتابها الذي حمل عنوان الحياة في الضفة الغربية، لتعقبها كلمة للناشط السويدي غونر اولفسون تحدث فيها عن تجربته في فلسطين.

وتخلل الحفل عرض ثانٍ لفرقة ايلياء بعنوان: فلسطين لو نادت علينا، أعقبتها فقرة فنيه لفرقة الشرق التي قادها الفنان هلال دراغمة بمشاركة الفنان السويدي ديفيد بيك، ليتم بعدها تكريم بعض الشخصيات التي قدمت الدعم للقضية الفلسطينية، كما قدمت عرضا جديدا بعنوان موج البحر وهو عرض حصري لجمعية الرؤية الفلسطينية، مختتما الحفل بعرض مشترك لفرقتي الشرق وايلياء حمل عنوان الدلعونة.