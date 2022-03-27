الشرطة: اتخاذ إجراءات بحق اثنين من المشتبه فيهم بقضية انهيار المبنى في طولكرم

وطن: باشرت النيابة العامة التحقيق فيما باشرت الشرطة اجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة شخصين واصابة ثالث وصفت اصابته بالمتوسطة جراء انهيار مبنى في طولكرم.



وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، انه وبناء على اشارة لعمليات الشرطة حول انهيار مبنى مكون من اربع طوابق وكان بداخله 3 اشخاص، على الفور تحركت النيابة العامة على رأس قوة من الشرطة والدفاع المدني والاجهزة الامنية بمرافقة الطبيب الشرعي للمكان، وتم مباشرة عملية الانقاذ، حيث تم العثور على شخصين متوفين وشخص مصاب وصفت اصابته بالمتوسطة.

واكد ارزيقات، انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق اثنين من المشتبه فيهم.