عائلة الموقوف محمد دار موسى تناشد الرئيس عبر وطن بإطلاق سراحه وأبنائه الثلاث بعد تدهور وضعه الصحي

وطن: ناشدت عائلة الموقوف على ذمة النيابة محمد حسن دار موسى من بلدة بيت لقيا غرب رام الله، عبر وطن، الرئيس بالتدخل لإطلاق سراحه وأبنائه الموقوفين الثلاثة.

وقالت حنان دار موسى –زوجة نجله- إن والد زوجها وأبنائه الثلاثة شرعوا بالإضراب عن الطعام منذ 5 أيام للمطالبة بإطلاق سراحهم، حيث أنهم موقوفين منذ أكثر من عام دون محاكمة، الأمر الذي تسبب بتدهور الوضع الصحي لوالد زوجها البالغ من العمر 63 عاما بالإضافة إلى أنه يعاني من أمراض عدة، وتم إدخاله الى إحدى المستشفيات الخاصة في رام الله ولا يزال يرفض العلاج وهو مقيد اليدين.

وأضافت أن اثنين من الأشقاء (جميل ومرسي) معتقلين منذ عامين ونصف، بشبهة حرق سيارتي ضابط في أحد الأجهزة الأمنية وقاضٍ، اما والدهما محمد وشقيقهما الثالث أشرف موقوفين منذ عام بقضية أخرى.

وأكدت أن توقيفهم ظالم. مشيرة إلى أنه تم إطلاق النار على منزلهم أثناء توقيفهم وحرق مزارع دواجن لهم في البلدة.