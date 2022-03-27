حزب الشعب يستنكر الضغوط المتواصلة على فلسطين لإدانة روسيا والاصطفاف مع حلف "الناتو"

وطن: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره الشديد للضغوط المتواصلة على فلسطين لإدانة روسيا والاصطفاف في جبهة حلف "الناتو" في القضية الاوكرانية.

وأكد حزب الشعب في بيان له، وصل وطن، الأحد، في المقابل دعمه لحل سلمي سريع للقضية الاوكرانية بما يحفظ حقوق وكرامة الشعبين الاوكراني والروسي الذي تربط شعبنا الفلسطيني بهما علاقات وثيقة تعززت خلال حقبة الاتحاد السوفييتي.

وقال الحزب إن شعبنا الفلسطيني من أكثر شعوب العالم حساسية ورفضا للحروب والدمار الذي تخلفه، حيث اكتوى بنارها ولا يزال نتيجة العدوان الاسرائيلي وحروبه على غزة واجتياح الضفة الغربية ومواصلة الاحتلال. كما أنه من أكثر الشعوب مقتا لروية قوافل اللاجئين تغادر بيوتها ومساكنها حيث أنه وبالاختلاف عن مأساة كل هؤلاء، لا يملك لاجئوه امكانية العودة الى ديارهم منذ ٧٤ عاماَ بسبب الاحتلال، ولذلك فإنه منحاز للحل السلمي العاجل لهذه الازمة، ويرفض استمرار محاولات تصعيدها الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل خاص، وفي ظل أبشع مظاهر المعايير المزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال بدعم كامل من الولايات المتحدة وبتعطيل كامل من قبلها لتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

وأعرب الحزب عن دعمه بوضوح رفض الاستجابة لهذه الضغوط المتواصلة والتمسك بالموقف الداعي لحل سلمي سريع للازمة الاوكرانية.