حكومة الاحتلال تصادق على إقامة 4 مستوطنات في النقب

رام الله - وطن: صادقت حكومة الاحتلال اليوم، الأحد، على إقامة أربع مستوطنات جديدة في النقب المحتل.

وجاءت مصادقة حكومة الاحتلال، خلال اجتماعها الأسبوعي، حيث من المتوقع أن تصادق على خمس مستوطنات أخرى بصورة أولية.

وادعى وزير البناء في حكومة الاحتلال زئيف إلكين، أن "دفع إقامة المستوطنات الجديدة في النقب هو حلم الاستيطان الصهيوني، وسيحرك انتقال المستوطنين من الوسط إلى الجنوب وسيعزز اقتصاد النقب وأمن المستوطنين في المنطقة كلها".