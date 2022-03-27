اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات ترصد بعض الخروقات في الانتخابات المحلية وتصدر توصياتها

وطن: أصدرت اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات تقريرها الأولي حول المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية التي جرت أمس السبت.

ورصدت الهيئة العديد من الخروقات الانتخابية، وأصدرت توصياتها لمعالجة تلك الخروقات.

فيما يلي نص بيان اللجنة الذي وصل وطن:

التاريخ :26/03/2022

تقرير اولي حول يوم الاقتراع

تابع مراقبي اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات افتتاح مراكز الاقتراع المنتشره منذ صباح اليوم الموافق 26/3/2022 المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في 50 هيئة محلية، حيث عقدت عمليات الاقتراع والفرز في 315 مركز اقتراع التي تحتوي على 1203 محطة اقتراع.

بلغت نسبة الاقتراع اليوم السبت الساعة 7 مساءا 53%، حيث وصل عدد المقترعين الكلي في جميع الهيئات 377,894 من أصل 715,413 ناخباً وناخبة مؤهلين للاقتراع.

تحيي اللجنة الاهلية جهود مراقبيها، وجهود موظفي لجنة الانتخابات المركزية وطواقم مراكز الاقتراع على جهودهم في انجاح عمليتي الاقتراع والفرز.

بالمجمل سارت العملية الانتخابية بشكل سلس دون مخالفات جوهرية من الممكن ان تؤثر على نتائج الانتخابات.

سجلت اللجنة الاهلية مجموعة من الخروقات التي تمت في يوم الاقتراع، وهي كالتالي:

1. لم تقم طواقم مراكز الاقتراع الالتزام بوضع اشارات تدل على مراكز الاقتراع، في معظم المراكز التي راقب فيها مراقبي اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات.

2. استمرار مظاهر الدعاية باب مراكز الاقتراع وداخل ساحات مراكز الاقتراع من قبل ممثلي القوائم الانتخابية والمرشحين في معظم مراكز الاقتراع.

3. ما زالت طواقم مراكز الاقتراع في معظم المناطق مثل محافظة الخليل ونابلس ورام الله والقدس وطولكرم وجنين وقلقيلية واريحا وبيت لحم وسلفيت، تتعامل مع ساحات المدارس على انها خارج مراكز الاقتراع، وهذا سبب الكثير من المشاحنات، واتاح للقوائم ممارسة الدعاية الانتخابية، وكان من الممكن ان يشكل وجود العدد الكبير من الناخبين والقوائم خطر على العملية الانتخابية.

4. هناك العديد من محطات الاقتراع الضيقة، حيث لا يوجد فيها امكانية لتنفيذ العملية كيفما يجب، وبمساحة تتيح تنفيذ عملية الاقتراع بسلاسة ودون ضغط بالمكان.

5. رغم تشديد لجنة الانتخابات المركزية في دليل اجراءات الاقتراع والفرز على اهمية الالتزام بالإجراءات الصحية، الا ان اللجان لم تلتزم بتطبيق البروتوكول الصحي في كل المراكز بنفس المستوى.

6. رغم اعلان لجنة الانتخابات المركزية عن موائمة مراكز الاقتراع لتسهيل دخول المعاقين إلا ان مراقبي اللجنة الاهلية سجلوا العديد من الخروقات التي تتعلق بعدم موائمة مراكز الاقتراع، وفي بعض المراكز تم استخدام الطابق الثاني في كل من اذنا ودورا- الخليل.

7. سجلت بعض مراكز الاقتراع دخول رجال امن الى مراكز الاقتراع، ولم تقم الطواقم بمنعهم رغم ان الاجراءات واضحة بعدم السماح بدخول رجال الامن بأسلحتهم الى مراكز الاقتراع.

8. قام بعض وكلاء القوائم المرشحة بالتدخل في عمل لجان مراكز الاقتراع بشكل مخالف للأدوار المحددة للوكلاء.

9. شهدت العديد من مراكز الاقتراع ما يطلق عليه الامية السياسية خلال هذه الانتخابات المحلية، حيث قام العديد من الناخبين بادعاء الامية واصطحاب مرافق لمساعدته رغم معرفة ان الشخص غير امي مما يستدعي تحديث الاجراءات الخاصة باليات تحديد من هو/ي الامي/ة. ومثالا على ذلك تسجيل 189 حالة في مدرسة الشهيد ياسر عرفات في يعبد –جنين.

10. شهدت بعض مراكز الاقتراع تدخل من قبل الشرطة في فض نزاعات بين وكلاء القوائم، وفي موقع آخر تم اطلاق قنابل غاز مسيل للدموع على الناخبين داخل مركز الاقتراع.

11. كانت القاعات باردة، واشتكى بعض اعضاء لجان مراكز الاقتراع من برودة الجو، حيث لم تكن وسائل التدفئة متاحة. وفي بعض المراكز كان الامان الكهربائي يتوقف في حال حاولوا تشغيل الصوبة الكهربائية .

12. في ساعات المساء ايضا ظهر الحاجة الى إضاءة اضافية لما هو موجود، فكانت الكثير من المراكز لا تتوفر فيها الاضافة الكافية.

13. تواجد رجال الامن بزي مدني داخل مراكز الاقتراع رغم عدم وجود دور محدد ومسند لهم ومحاولتهم التاثير على الناخبين.

التوصيات

1. فحص مراكز الاقتراع قبل اختبارها للتأكد من صلاحية المدرسة لتكون مركزا للاقتراع.

2. التأكد من تدريب افراد الشرطة المفترض تواجدهم امام مراكز الاقتراع بمعرفة دورهم المحدد، وكذلك آلية التعامل مع الحالات التي من الممكن ان تحدث امام مراكز الاقتراع.

3. اهمية التأكد من مغادرة الناخبين مركز الاقتراع بمجرد ادلائهم باصواتهم، ومنع أي تواجد غير قانوني من شانه خلق بلبلة واكتظاظ يمهد لاستخدام المراكز في الدعاية الانتخابية.

4. اهمية التأكد من الإضاءة في مراكز الاقتراع.

5. اعتماد الطوابق الاولى من مراكز الاقتراع للتأكد من موائمتها للمعاقين ولكبار السن.

6. اهمية التأكد من تطبيق اجراءات السلامة بصرامة في كافة مراكز الاقتراع.

7. اهمية التطبيق الصارم لمسألة الهاتف لدى الناخبين ومنع ادخاله الى حجر الاقتراع.

8. اهمية لعب دور من الشرطة بضبط حركة السير امام مراكز الاقتراع وبهدف اتاحة الفرصة لكل الناخبين خصوصا كبار السن من الوصول الى المراكز دون عناء.

9. يجب ان تبادر البلديات بإزالة كافة مظاهر الدعاية الانتخابية يوم الصمت الانتخابي وخصم من رسوم التامين للقوائم لدى لجنة الانتخابات المركزية.