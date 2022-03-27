6 وفيات و282 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 4 أيام

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تسجيل 6 وفيات و 282 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و 392 حالة تعافٍ، منذ صباح الأربعاء الماضي، وحتى صباح الاحد.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، وحالة ثالثة سجلت في جنين، وحالة في قلقيلية، وحالة في الخليل، وأخرى في مدينة نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: "طولكرم 6، الخليل 11، جنين 7، بيت لحم 7، رام الله والبيرة 28، أريحا والأغوار 3، قلقيلية 2، نابلس 7، قطاع غزة 131، مدينة القدس 80".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 17 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 21 مصابا، بينهم 7 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "طولكرم 8، الخليل 13، جنين 19، بيت لحم 25، رام الله والبيرة 50، أريحا والأغوار 6، قلقيلية 11، نابلس 14، سلفيت 5، ضواحي القدس 5، طوباس 4، قطاع غزة 370، مدينة القدس 160".

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 99% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.