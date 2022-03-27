روسيا تعلن تدمير مخزن وقود ضخم ومصنعا لتحديث المعدات العسكرية الاوكرانية

وطن: اعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت قاعدة وقود كبيرة ومصنعا لتصليح وتحديث المعدات العسكرية قرب مدينة لفوف في غرب أوكرانيا، باستخدام أسلحة عالية الدقة.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في افادة صحافية صباح اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي يواصل عملياته الهجومية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وانها دمرت بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة، قاعدة وقود كبيرة بالقرب من مدينة لفوف، كانت توفر الوقود للقوات الأوكرانية في المناطق الغربية من البلاد، وكذلك في منطقة العاصمة كييف

وأشارت الى انها دمرت ايضا بصواريخ مجنحة عالية الدقة مصنعا في لفوف كان يقوم بتصليح وتحديث أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز Tor وS-125، ومحطات رادار للقوات الجوية الأوكرانية ومعدات للحرب الإلكترونية وأجهزة تصويب للدبابات.

وذكر المتحدث أنه تم أيضا تدمير مستودع صواريخ لمنظومات S-300 وBuk المضادة للطائرات في بلدة بليسيتسكوي قرب كييف، وذلك باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية.