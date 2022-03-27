لجنة الانتخابات تنشر النتائج الرسمية: القوائم الحزبية حصلت على 35.6% من المقاعد

وطن: قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، إن القوائم المستقلة حصلت على 64.4% من الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية التي جرت في الضفة المحتلة، يوم أمس.

وأضاف حنا ناصر، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله اليوم، أن القوائم الحزبية حصلت على 35.6% من أصوات الناخبين، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية بلغت 53.27%، وأن لجنة الانتخابات أقرت نتائج 50 هيئة محلية أجريت فيها الانتخابات و 23 فازت بالتزكية.

وتضمنت نتائج الانتخابات التي جرت في 50 هيئة محلية بالضفة الغربية عدد الأصوات والمقاعد التي فازت بها كل قائمة، إضافة إلى أسماء الفائزين.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر في مؤتمر صحفي عقده في المركز الإعلامي داخل مقر اللجنة بمدينة البيرة، إن نسبة الاقتراع النهائية في المرحلة الثانية بلغت 53.69% من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 715,413، مبيناً أن هذه النسبة صدرت بعد انتهاء كافة المقترعين المتواجدين داخل المراكز من الإدلاء بأصواتهم.

ولفت إلى أن عدد المقترعين الإجمالي وصل إلى 384 ألف، وأن نسبة الأوراق الصحيحة من هذه الأصوات بلغت 97%، ونسبة الأوراق البيضاء 1% والأوراق الباطلة 2%.

وأضاف الدكتور ناصر بأن لجنة الانتخابات المركزية اجتمعت صباح اليوم الأحد، ونظرت في كافة الشكاوى والتقارير المقدمة من هيئات الرقابة، حيث رأت اللجنة أن أياً من هذه الشكاوى لا تؤثر على نتائج الانتخابات، وعليه أقرت اللجنة النتائج الرسمية للانتخابات.

وتبين النتائج أن نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة بلغت 64.4% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها والبالغة 632 مقعداً، بينما حازت القوائم الحزبية على 35.6%.

كما أعلنت اللجنة أسماء القوائم ومرشحيها الفائزين بالتزكية في 23 هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة انتخابية واحدة مكتملة.

ونشرت اللجنة كافة النتائج التفصيلية على موقعها الإلكتروني وكذلك ستقوم بنشرها في مكاتبها وفي مقار المجالس المحلية، حيث يمكن للمواطنين الاطلاع عليها، وتقديم الطعون عليها لمن يرغب لدى محكمة قضايا الانتخابات.

يذكر أن قانون انتخاب الهيئات المحلية يعطي اللجنة مدة 72 ساعة لإعلان النتائج، إلا أنها تمكنت من القيام بكل ما يلزم لإعلان النتائج خلال أقل من 24 ساعة، وذلك لتمكين المواطنين من الاطلاع على النتائج في أسرع وقت ممكن، ويمكن الطعن في نتائج الانتخابات أمام محكمة الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ إعلانها، على أن تفصل المحكمة في الطعون خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها، وتكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة، بحيث يتم بعدها نشر النتائج النهائية وتسليمها إلى وزارة الحكم المحلي.

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اسماء القوائم الفائزة بالتزكية اضغط هنا