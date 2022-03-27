انتشال جثتين ومصاباً من تحت انقاض المبنى المنهار في طولكرم

وطن: تم ظهر اليوم انتشال جثتي عاملين من تحت انقاض المبنى الذي انهار صباح اليوم الاحد في مدينة طولكرم، كما تم انتشال مصاب من تحت الانقاض حسب الدفاع المدني الفلسطيني.

وكان مبنى مؤلف من 5 طوابق في الحي الشمالي لمدينة طولكرم انهار صباح اليوم الاحد.

وكانت مصادر مختلفة تحدثت عن وجود عدد من العمال داخل المبني لحظة انهياره وتم ظهر اليوم العثور على اثنين منهم متوفين، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني والشرطة العمل في هذه الأثناء من خلال آليات الحفر على إزالة الركام، للوصول إلى العالقين تحت الانقاض.

يتبع..