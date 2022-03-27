بلينكن يجتمع بالدول العربية المطبعة مع الاحتلال في النقب

وطن: يعقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد في دولة الاحتلال لقاء مع نظرائه من الدول العربية التي طبّعت العلاقات مع الاحتلال، في إطار جولة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبعد وصوله مساء السبت إلى تل أبيب يجتمع بلينكن بعد ظهر الأحد مع وزراء خارجية الاحتلال والمغرب ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة في صحراء النقب يومي الأحد والاثنين في لقاء سيكون شاهدا على التحول في العلاقات العربية الإسرائيلية الذي بدأ أواخر 2020.

والإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبّعتا علاقاتهما مع الاحتلال في أيلول/ سبتمبر 2020 في إطار "اتفاقيات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة، ثم تبعهما المغرب والسودان.

وقدم بلينكن من بولندا حيث رافق الرئيس الأميركي جو بايدن، وسيبقى حتى الإثنين في دولة الاحتلال حيث يلتقي رئيس الوزراء نفتالي بينيت. كما سيزور رام الله لعقد لقاء مع الرئيس محمود عباس.

ويواصل بلينكن جولته الإثنين في الجزائر ثم المغرب حيث يلتقي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي أصبح لاعبا سياسيا رئيسيا في المنطقة.

في السياق ذاته، أحيا مئات الفلسطينيين في الداخل المحتل، السبت، "يوم الأرض" في قرية سعوة بمنطقة النقب جنوبيّ البلاد، بمهرجان تحت عنوان "صامدون في النقب".