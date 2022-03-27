القوات الروسية تدخل مدينة سلافوتيتش وزيلينسكي يطالب الغرب بمزيد من السلاح

وطن للانباء- أعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف عبر تطبيق انستغرام ان القوات الروسية سيطرت على مدينة سلافتوتيتش التي تدخل ضمن منطقة كييف، فيما جدد الرئيس الاوكراني مطالبته الدول الغربية بتقديم المزيد من السلاح لاوكرانيا.

وتقع مدينة سلافوتيتش البالغ عدد سكانها نحو 25 ألف نسمة على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة كييف، وقد بُنيت هذه المدينة بعد الحادث النووي الكارثي الذي وقع في منشأة تشرنوبيل عام 1986.

وكان مسؤولون في العاصمة الأوكرانية كييف اعلنوا بانه تم اعتقال رئيس بلدية سلافوتيتش، يوري فوميشيف، لكنه ذكر في وقت لاحق لوكالة فرانس برس بانه تم اطلاق سراحه.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فجر اليوم الأحد، الدول الغربية بتقديم المزيد من السلاح والعتاد لبلاده معتبرا ذلك ضروريا "من أجل حرية أوروبا".

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو "ما تطلبه أوكرانيا هو دبابات ودفاعات جوية وأسلحة مضادة للسفن".

وأكد أن أوكرانيا لا تحتاج أكثر من 1% فقط من طائرات حلف الناتو و1% من دباباته، ولن تطلب المزيد.

وتابع الرئيس الأوكراني "ما نطلبه ليس من أجل حرية أوكرانيا فحسب، ولكن من أجل حرية أوروبا".

وأوضح أنه يتعين على الشركاء تكثيف المساعدات لأوكرانيا لأن ذلك من أمن أوروبا