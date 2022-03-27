الاحتلال يعتقل عدة مواطنين من الضفة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر الأحد، قرية بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله، واعتقلت شابين بعد إلحاق دمار كبير في منزليهما.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن أكرم منير الريماوي وشرعت بتفجير الأبواب وتكسير محتويات المنزل، وتحطيم جميع أثاثه وإلحاق ضرر واسع، وإجراء أعمال التفتيش، وجرى اعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة.

كما داهم الاحتلال منزل أحمد مشرف الريماوي واعتقله بعد إجراء أعمال التخريب بداخله.

ومن قرية جلبون شرق جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصطفى تيسير طاهر أبو الرب، بعد أن داهمت منزله وفتشته.