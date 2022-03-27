موسكو تذكر ماكرون بـ"شارلي إبدو" بعد استيائه من رسم ساخر

وطن: استنكرت وزارة الخارجية الروسية، السبت، غضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من الرسم الكاريكاتوري الساخر، الذي شاركته السفارة الروسية في فرنسا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قناتها الرسمية في "تيليغرام"، إن رؤساء ووزراء فرنسا هم الذين كانوا يقولون دائما إن أي رسوم كاريكاتورية هي أمر طبيعي، وحق للشعوب للتعبير عن نفسها.

وأضافت: "أليس رؤساء ووزارة خارجية فرنسا هم الذين كانوا يعلموننا بأن أي رسوم كاريكاتورية أمر طبيعي، حتى تلك الفظيعة التي نشرتها "شارلي إبدو" (المجلة الفرنسية)؟".

ونوهت إلى أن "روسيا أحبت اتباع نصيحتهم، واستخدمت طريقتهم التي يعتبرونها دليلا على حرية التعبير"، مضيفة: "من الغريب أن هذا الشيء لم يعجبهم الآن، على الرغم من دفاعهم عنه سابقا".

والخميس، نشرت السفارة الروسية في باريس، رسما ساخرا يظهر جثة فوق طاولة وعليها كلمة "أوروبا"، في حين يقوم شخصان يمثلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحقنها إبرا.

والجمعة، استدعت الخارجية الفرنسية السفير الروسي لديها، أليكسي ميشكوف، بسبب نشر سفارة موسكو في باريس على تويتر رسما كاريكاتوريا ساخرا.

وأوضحت في بيان، أنها استدعت السفير ميشكوف إلى مقرها، واعتبرت ما نشرته السفارة الروسية "غير مقبول"، مشيرة إلى أنها "تحاول أن تبقي قناة تواصل مفتوحة مع روسيا".

ولاحقا، أزالت السفارة الرسم الساخر الذي نشرته.

(عربي 21)